Антимонопольный комитет открыл дело касательно реализации билетов на матч Украина, - Португалия

Глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий заявил о начале расследования по факту реализации Украинской ассоциацией футбола (УАФ) билетов на матч отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией.

"Билеты на матч Украина – Португалия можно купить только после приобретения билетов на встречу Украина – Литва в Харькове. Именно такую информацию можно прочесть на сайте ticketsbox.com", - приводит слова Хмельницкого Censor.net.ua.

"С точки зрения закона, получается, что болельщикам навязывают такие условия приобретения билетов на матч Украина - Португалия, которые были бы невозможны в условиях конкуренции. А это уже имеет признаки злоупотребления монопольным положением.

Киевское областное территориального отделения АМКУ решило разобраться, есть ли нарушения конкурентного законодательства при продаже билетов на матч Украина - Португалия", - уточняет госслужащий.

"Украинской ассоциации футбола и ООО "Медиаконсалтинг" (агент по продаже билетов) направлены требования, сейчас идет сбор информации. В случае доказательства факта совершения нарушения конкурентного законодательства, нарушителю грозит штраф до 10% дохода за последний отчетный год", - отмечает Хмельницкий.

Приобрести билеты на матч Украина - Литва и Украина - Португалия можно лишь на сайте ticketsbox.com, в кассах их продажа не осуществляется. Ранее УАФ призывала не покупать билеты на других сайтах.

Сборная Украины лидирует в группе B отбора на Евро-2020. Матч с Португалией состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский", начало в 21:45.