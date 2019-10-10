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Футбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка Сербии

Скандал с политическим подтекстом.

Футбольную команду "Црвены Звезды" не пропустили в Косово на матч Кубка Сербии

Накануне власти Косово не пропустили футболистов "Црвены Звезды" на территорию государства на матч 1/16 финала Кубка Сербии против "Трепчи", сообщает rts.rs.

Матч должен был состояться в городе Житковац на территории Косова и Метохии, однако был перенесен на сегодня и будет сыгран в Сербии в городе Стара-Пазова, отмечает издание.

Республика Косово является частично признанным государством.

Однако согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, но фактически Косово властями Сербии не контролируется.

В свою очередь, Северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

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