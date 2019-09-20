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Фаны "Црвены Звезды" привезли на матч Лиги Чемпионов с "Баварией" флаг "ДНР"

Это не помогло сербскому клубу избежать разгрома в Мюнхене.

Ультрас "Црвены Звезды" привезли в Мюнхен на матч группового турнира Лиги Чемпионов против "Баварии" флаг боевиков  "ДНР". Об этом сообщает Facebook-страница группы Troublemakers & Ultras Action.

Фото: facebook.com/troublemakers.ua

Отметим, такой рискованный, с точки зрения дисциплинарных инструкций УЕФА, шаг не помог балканской команде оказать в столице Баварии достойное сопротивление чемпиону Германии – мюнхенцы забили 3 безответных гола.

Это не первый случай, когда сербские болельщики привозят этот флаг с собой на матч. Пять лет назад они вывесили его на трибунах в Москве во время товарищеского поединка против "Спартака".

Напомним, перед ответным поединком стадии плей-офф ЛЧ против "Янг Бойз" фаны "Црвены Звезды" припарковали советский танк T-55 перед своим стадионом "Райко Митич".

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