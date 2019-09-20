Одна из этих женщин - Паула Лека откликнулась на призыв Криштиану и заявила, что является одной из тех девушек. Сейчас она замужем и воспитывает двоих детей. Она бы с удовольствием сходила бы с Криштиану в ресторан.
"Они появлялись перед нашим рестораном, а когда у нас оставались бургеры, менеджер разрешал отдать их детям. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым робким из них всех. Это происходило почти каждую ночь, почти регулярно", - цитирует интервью Паулы португальской радиостанции Renascenca The Sun.
Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла. Я хочу поблагодарить его и сказать, что за ужином у нас было бы время вспомнить те времена", - заявила Лека.