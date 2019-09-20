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Экс-сотрудница Макдональдса, которая кормила юного Роналду бургерами, согласилась пойти с Криштиану в ресторан

У нынешней звезды футбола было непростое детство.

Фото: EPA/UPG
5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в своем недавнем интервью заявил, что хотел бы пригласить в Турин или Лиссабон на ужин в ресторан трех женщин, которые кормили его бесплатными бургерами, когда игрок был юн и обучался в детском футбольном клубе "Спортинг".

Криштиану в 10-летнем возрасте со своими родителями
Фото: The Sun
Криштиану в 10-летнем возрасте со своими родителями

Одна из этих женщин - Паула Лека откликнулась на призыв Криштиану и заявила, что является одной из тех девушек. Сейчас она замужем и воспитывает двоих детей. Она бы с удовольствием сходила бы с Криштиану в ресторан.

"Они появлялись перед нашим рестораном, а когда у нас оставались бургеры, менеджер разрешал отдать их детям. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым робким из них всех. Это происходило почти каждую ночь, почти регулярно", - цитирует интервью Паулы португальской радиостанции Renascenca The Sun.

Паула Лека
Фото: The Sun
Паула Лека
"Я вспоминаю то время с улыбкой. Мой сын не верил мне и думал, что это выдумка, потому что не мог представить, чтобы его мама когда-либо давала Криштиану Роналду гамбургер. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы забрать меня с работы ночью, и видел его.

Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла. Я хочу поблагодарить его и сказать, что за ужином у нас было бы время вспомнить те времена", - заявила Лека.

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