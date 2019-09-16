"Старая синьора" не смогла победить во Флоренции.

В рамках 3-го тура Серии А бессменный чемпион Италии последних 8 лет – "Ювентус" встречался на выезде с "Фиорентиной".

Встреча завершилась безрезультативной ничьей 0:0.

Осечкой Bianconeri воспользовался "Интер", который в Милане минимально переиграл "Удинезе" 1:0, и возглавил турнирную таблицу Серии А.

Таким образом, "Ювентус" покинул первую строчку в таблице чемпионата, которую он удерживал 560 дней.

В последний раз туринцы не были на первом месте в таблице 3 марта 2018 года, тогда лидировал "Наполи".