Свитолина проиграла в 1/4 финала и покинула турнир WTA в Китае

Первая ракетка Украины и третья ракетка мира Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира в китайском Чжэнчжоу.

Украинка, которая была посеяна под вторым номером, в трех сетах проиграла представительнице Франции, 49-й ракетке мира Кристине Младенович.

Трехчасовой матч завершился поражением Свитолиной со счетом 4:6, 6:4, 3:6, передает УНИАН.

Для Свитолиной матч против Младенович был вторым за день. Пятью часами ранее украинка завершила трехсетовый матч 1/8 финала против Юлии Путинцевой, который должен был состояться 12 сентября, но был перенесен из-за дождя.

Ранее сообщалось, что Свитолина 120 недель подряд находится в Топ-10 рейтинга WTA.