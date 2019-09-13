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Свитолина проиграла в 1/4 финала и покинула турнир WTA в Китае

Украинка уступила 49-й ракетке мира Кристине Младенович.

Свитолина проиграла в 1/4 финала и покинула турнир WTA в Китае
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Первая ракетка Украины и третья ракетка мира Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира в китайском Чжэнчжоу.

Украинка, которая была посеяна под вторым номером, в трех сетах проиграла представительнице Франции, 49-й ракетке мира Кристине Младенович.

Трехчасовой матч завершился поражением Свитолиной со счетом 4:6, 6:4, 3:6, передает УНИАН.

Для Свитолиной матч против Младенович был вторым за день. Пятью часами ранее украинка завершила трехсетовый матч 1/8 финала против Юлии Путинцевой, который должен был состояться 12 сентября, но был перенесен из-за дождя.

Ранее сообщалось, что Свитолина 120 недель подряд находится в Топ-10 рейтинга WTA.

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