Моуриньо назвал лучшую команду в его карьере

Жозе Моуриньо в эксклюзивном интервью Marca заявил, что лучшим воспоминанием в его тренерской карьере был период работы в "Реале".

"Реал" был моим лучшим опытом в карьере в связи с тем, чему я научился как тренер и человек, какие уроки извлек. Это лучшее воспоминание в моей карьере, это было фантастически", - цитирует Жозе издание.

"То, что они попросили меня сделать в "Реале", соответствовало моей природе. Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире ("Барселона", - прим. LB.ua), что они давят на нас, и нам пришлось переломить ситуацию", - отметил Моуриньо.

От также добавил, что самым важным трофеем во главе "бланкос" стала победа в Валенсии над "Барселоной" (1:0) в финале Кубка Испании в сезоне 2010/11.

Также португалец сожалеет, что не сумел выиграть с "Королевским клубом" Лигу Чемпионов, хотя мадридцы трижды играли в полуфинале еврокубка.

"Мы должны были помешать "Барселоне" сокрушить нас, и именно поэтому финал Кубка Испании на "Месталье" - самый важный трофей, который я выиграл. После этого "Реал" победил в Ла Лиге и Суперкубке, но ничто не было похоже на тот финал Кубка. К сожалению, мне не удалось выиграть ни один из трех полуфиналов Лиги Чемпионов", - сокрушается Моуриньо.