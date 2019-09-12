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Пол Скоулз одной передачей в прощальном матче Компани напомнил о своей гениальности

Техника "Рыжего принца" осталась при нем.

Пол Скоулз
Фото: EPA/UPG
Пол Скоулз
Накануне легенды "Манчестер Сити" провели товарищеский матч с легендами Английской Премьер-Лиги. Игра была посвящена прощанию с МС экс-капитана "горожан" Венсана Компани, и завершилась вничью 2:2.

В частности, за звезд АПЛ в игре приняли участие такие мастера прошлого, как Ван дер Сар, Гарри Невилл, Каррагер, Кэррик, Энди Коул, Гиггз и ван Перси.

Не обошлось без участия и экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза, который в одном из игровых эпизодов напомнил о своих былых разрезающих передачах.

Хавбек эффектной и эффективной передачей "шведой" вывел сразу двух партнеров по команде на потенциальное рандеву с голкипером, но ван Перси своим шансом не воспользовался.

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