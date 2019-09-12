В частности, за звезд АПЛ в игре приняли участие такие мастера прошлого, как Ван дер Сар, Гарри Невилл, Каррагер, Кэррик, Энди Коул, Гиггз и ван Перси.
Не обошлось без участия и экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза, который в одном из игровых эпизодов напомнил о своих былых разрезающих передачах.
Хавбек эффектной и эффективной передачей "шведой" вывел сразу двух партнеров по команде на потенциальное рандеву с голкипером, но ван Перси своим шансом не воспользовался.
Madness from scholes but wtf was RVP doing 🤣 pic.twitter.com/pWzJXb3y3t— Free Kashmir (@4kmaI) 12 сентября 2019 г.