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Вылетевшие из АПЛ клубы заработали в прошлом сезоне от телетрансляций больше, чем "Бавария" и "Ювентус"

А лидером по этому показателю является "Ливерпуль".

Вылетевшие из АПЛ клубы заработали в прошлом сезоне от телетрансляций больше, чем "Бавария" и "Ювентус"
Ливерпуль
Фото: УЕФА

Обладатель Лиги Чемпионов - "Ливерпуль" стал лидером среди европейских клубов по доходам от телетрансляций за сезон 2018/19, сообщает Mirror, ссылаясь на исследования Swiss Ramble.

Клуб с "Энфилда" заработал 152 млн фунтов.

При этом отметку в 150 млн преодолели только два клуба – на 1 млн фунтов от "красных" отстал чемпион Англии - "Манчестер Сити".

Добавим, что первую шестерку клубов с самыми большими доходами составляют исключительно английские клубы.

Примечательно, что "Барселона" занимает 7-ю строчку, а "Реал" лишь замыкает Топ-10, проигрывая по этому показателю середнякам Английской Премьер-Лиги "Эвертону" и "Вулверхэмптону".

Отметим, что "Хаддерсфилд", который за весь сезон в АПЛ одержал всего 3 победы и который покинул высший дивизион Англии, заработал на телетрансляциях на 8 млн фунтов больше, чем чемпион Германии семи последних сезонов – "Бавария" (88 млн фунтов), и на 19 млн больше, чем чемпион Италии восьми последних сезонов – "Ювентус".

Два других клуба, покинувших Премьер-Лигу – "Фулхэм" и "Кардифф Сити", также превзошли показатели "Баварии" и "Ювентуса".

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