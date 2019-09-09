Впервые в истории футбольный клуб инвестировал 1 млрд евро в покупку игроков текущего состава

Чемпион Англии - клуб "Манчестер Сити" стал первым клубом в истории, который инвестировал более 1 млрд евро в трансферные выплаты, чтобы собрать свою команду, утверждает CIES Football Observatory.

Согласно результатам исследования трансферной деятельности европейских клубов, "горожане" потратили на своих нынешних футболистов 1,014 млрд.

Второе место в рейтинге занял "Пари Сен-Жермен", вложивший в текущий состав € 913 млн. Замыкает тройку мадридский "Реал" (€ 902 млн).

При этом в первую десятку входят 5 английских клубов, 3 - испанских и по одному французскому и итальянскому. В Топ-20 количество английских клубов уже составляет 8, испанских и итальянских - по 4, и - по 2 немецких и французских.

Полностью Топ-10 выглядит следующим образом:

"Манчестер Сити" (Англия) – € 1014 млн "Пари Сен-Жермен" (Франция) – € 913 млн "Реал" (Испания) – € 902 млн "Манчестер Юнайтед" (Англия) – € 751 млн "Ювентус" (Италия) – € 719 млн "Барселона" (Испания) – € 697 млн "Ливерпуль" (Англия) – € 639 млн "Челси" (Англия) – € 561 млн Атлетико» (Испания) – € 550 млн "Арсенал" (Англия) – € 498 млн.

При этом отмечается, что в "Большой пятерке" футбольных лиг Европы, самый большой разрыв в трансферных выплатах между самой богатой и самой бедной командой наблюдается в испанской Ла Лиге – в 148 раз траты "Реала" превосходят аналогичные траты "Мальорки".

Во французской Лиге 1 – 114 ("Париж-Сен-Жермен" против "Нима"), в Бундеслиге – 85 ("Бавария" против "Падерборна"), в Серии А - 63 ("Ювентус" против "Лечче") и самый минимальный разрыв наблюдается в Английской Премьер-Лиге - 32 ("Манчестер Сити" против "Норвича").