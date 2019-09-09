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Надаль выиграл пятисетовый финал US Open

Был повержен Даниил Медведев.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
Фото: EPA/UPG
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
В рамках финального матча мужского одиночного разряда US Open вторая ракетка мира Рафаэль Надаль переиграл пятого номера мирового рейтинга Даниила Медведева.

Испанцу потребовалось 5 сетов, чтобы сломить сопротивление россиянина 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 4 часа и 51 минуту.

Для 33-летнего Рафаэля это второй титул турнира "Большого шлема" в сезоне. Напомним, что ранее он победил на "Ролан Гаррос-2019".

Таким образом, это 5-й сезон в карьере испанца, когда он выигрывал минимум 2 Grand Slam.

В 2008 году он побеждал на "Уимблдоне" и "Ролан Гарросе", в 2013 и 2017 – также на Открытом чемпионате Франции и US Open, а в 2010 Рафа выиграл сразу три ТБШ - "Ролан Гаррос", "Уимблдон" и Открытый чемпионат США.

Всего в послужном списке Надаля 19 Гранд Слэмов.

Призовые победителя US Open-2019 cоставили 3,9 млн долл., финалиста - 1,95 млн.

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