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Игрок "Шахтера" отказал Шевченко в предложении принять украинское гражданство

Исмаили мог стать в сборной третьим натурализованным украино-бразильцем.

Игрок "Шахтера" отказал Шевченко в предложении принять украинское гражданство
Исмаили
Фото: video.shakhtar.com

Крайний защитник "Шахтера" Исмаили поведал об интересе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в том, чтобы бразилец принял украинское гражданство, сообщает Ua.tribuna.com.

По словам бразильца, он был вынужден отказаться по ряду факторов.

"Знаю Андрея Шевченко. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную команду Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко, это вызвало у меня радость", - цитирует Исмаили издание.

"Я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. К тому же я не говорю на русском и украинском языках", - подчеркнул бразилец.

Напомним, в данный момент два игрока "Шахтера" уже прошли процесс натурализации и выступают за сборную Украины - атакующий полузащитник Марлос и нападающий Мораес.

Исмаили за "Шахтер" выступает с 2013 года. До этого он играл в португальской "Браге". В текущем сезоне за "горняков" 29-летний игрок провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В сборную Бразилии не вызывался.

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