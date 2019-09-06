Инцидент произошел сразу после финального свистка матча его команды против "Иммингема".
Даррен вспомнил, что во время поединка один из мячей вылетел за пределы стадиона, и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через ограду – и это решение оказалось роковым.
Специалист зацепился обручальным кольцом за забор так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость.
Даррен почти сразу был доставлен в больницу, однако эскулапам не удалось пришить палец на место.
5 сентября 2019 г.
Интересно, что Дай не только лишился пальца, но и сильно расстроил жену, т.к. сильно повредил обручальное кольцо.