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Коноплянка перешел в "Шахтер"

Контракт подписан на три года.

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка стал игроком донецкого "Шахтера".

Фото: facebook.com/Сергей Палкин

Контракт подписан на три года, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив один гол и отдав две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых".

Евгений Коноплянка дебютировал в "Днепре" в 17-летнем возрасте. С этой командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий "Шальке".

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