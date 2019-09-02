Роналду проявил командную солидарность, отказавшись носить значок лучшего игрока Серии А

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался носить на клубной футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона, сообщает
Португалец аргументировал свой отказ тем, что не хотел ставить себя выше партнеров по "Ювентусу".
Отметим, по итогам прошлого сезона Серия А вручила специальные значки футболистам, которые были признаны в разных номинациях.
- Самир Ханданович, "Интер" (лучший вратарь)
- Николо Заниоло, "Рома" (лучший молодой игрок)
- Калиду Кулибали, "Наполи" (лучший защитник)
- Сергей Милинкович-Савич, "Лацио" (лучший полузащитник)
- Фабио Квальярелла, "Сампдория" (лучший нападающий)
- Криштиану Роналду, "Ювентус" (лучший игрок).
Добавим, что Криштиану оказался единственным из всех, кто отказался носить значок.