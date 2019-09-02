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Роналду проявил командную солидарность, отказавшись носить значок лучшего игрока Серии А

Португалец отказался от привилегии.

Роналду проявил командную солидарность, отказавшись носить значок лучшего игрока Серии А
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался носить на клубной футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона, сообщает

championat.com.

Португалец аргументировал свой отказ тем, что не хотел ставить себя выше партнеров по "Ювентусу".

Отметим, по итогам прошлого сезона Серия А вручила специальные значки футболистам, которые были признаны в разных номинациях.

  • Самир Ханданович, "Интер" (лучший вратарь)
  • Николо Заниоло, "Рома" (лучший молодой игрок)
  • Калиду Кулибали, "Наполи" (лучший защитник)
  • Сергей Милинкович-Савич, "Лацио" (лучший полузащитник)
  • Фабио Квальярелла, "Сампдория" (лучший нападающий)
  • Криштиану Роналду, "Ювентус" (лучший игрок).

Добавим, что Криштиану оказался единственным из всех, кто отказался носить значок.

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