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Женская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу

Был улучшен прошлогодний результат.

Фото: UkrainianBoxingFederation
Женская сборная Украины по боксу удачно выступила на континентальном первенстве, которое проходило в испанской столице, завоевав пять медалей, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

В медальном зачете наша сборная заняла 9-е место.

Серебряную медаль в весовой категории свыше 81 килограмма завоевала Татьяна Шевченко, для которой это первая медаль континентального первенства.

Четыре бронзовые медали выиграли: Анна Охота (до 48 кг),
Татьяна Коб (до 51 кг),
Мария Бова (до 64 кг)
и Анастасия Черноколенко (до 81 кг).
Отметим, что Охота, Черноколенко и Бова выигрывали бронзовые награды и в 2018 году, а Коб становилась серебряной призеркой в 2016 году.

По сравнению с ЧЕ-2018 украинкам удалось улучшить результат.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины выиграла четыре медали (1 "серебро" и 3 "бронзы") на ЧЕ в Болгарии.

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