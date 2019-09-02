В матче 3-го тура испанской Ла Лиги столичный "Реал" встречался в столице испанской керамики – Вильярреале с одноименным клубом, и потерял очередные очки.

Матч завершился в результативную ничью 2:2. Причем "Королевский клуб" дважды по ходу встречи отыгрывался и оба раза это делал Гарет Бэйл.

На 90+4 минуте валлийский легионер "Реала" еще раз попал в эпицентр внимания, умудрившись заработать за последние 4-е минуты матча две желтые карточки.

В турнирной таблице "Реал" занимает непривычное 5-е место, имея в активе столько же очков.

Может порадовать болельщиков "бланкос" разве что тот факт, что "Барселона" "забурилась" в турнирной таблице еще глубже – на 9-ю позицию, отставая от мадридцев на 1 очко.

А лидирует со 100%-ным результатом земляки "Реала" из "Атлетико".