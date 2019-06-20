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"Барселона" купит Гризманна и обменяет его на Неймара, - СМИ

Двухходовка от каталонцев.

"Барселона" купит Гризманна и обменяет его на Неймара, - СМИ
Лионель Месси и Неймар
Фото: EPA/UPG

Руководство "Барселоны" рассматривает возможность включить в сделку с "Пари Сен-Жермен" по Неймару Антуана Гризманна, сообщает El Mundo.

"Блаугранас" хотят купить Гризманна и предложить его парижанам взамен на Неймара, уточняет издание.

В частности, на возвращении бразильца в "Барселону" настаивает лично капитан команды Лионель Месси.

Однако, реализация этой шахматной партии зависит исключительно от Антуана - если чемпион мира в составе сборной Франции согласиться на переход в ПСЖ, то "Барселона" включит его в сделку, если же нет, то подпишет с ним полноценный контракт.

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