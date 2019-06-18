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Бразильское правосудие заблокировало все объекты недвижимости Неймара

А таких насчитывается 36.

Бразильское правосудие заблокировало все объекты недвижимости Неймара
Неймар
Фото: EPA/UPG

Бразильская налоговая служба заблокировала 36 объектов недвижимости, принадлежащих нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару, сообщает Folha de Sao Paulo.

Во время разбирательства по подозрению Неймара в изнасиловании, был обнаружен факт блокирования судами недвижимости, принадлежащей самому дорогому футболисту в мире.

Среди них два роскошных особняка в кондоминимумах "Жардим Акапулько" и Гуараха, общей площадью 3 000 кв.м., расположенных в пригороде Сантоса. Кроме того, под блокирование попали 2 самолета.

Неймара подозревают в неуплате налогов за 2013 год при переходе игрока из "Сантоса" в "Барселону", уточняет издание.

Дело в том, что каталонский клуб перечислил 40 млн евро тремя траншами на счет компании, принадлежащей отцу Неймара. Корпоративный налог при этом составил 17%, как для юрлица. 

В случае, если бы деньги перевели на личный счет Неймара, то налог возрастал на 10,5%.

При этом отмечается, что объекты недвижимости заблокированы в качестве залога, но Неймар может продолжать проживать там. Запрет накладывается только на продажу этой недвижимости.

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