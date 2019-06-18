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Фонсека заставил легенду "Ромы" покинуть клуб

Появление Паулу Фонсеки в "Роме" заставило Франческо Тотти покинуть клуб.

Фонсека заставил легенду "Ромы" покинуть клуб
Франческо Тотти
Фото: EPA/UPG

Легенда "Ромы" Франческо Тотти, который до недавнего времени занимал пост технического директора, раскритиковал механизм принятия решений в римском клубе. В частности, в вопросе назначения главного тренера.

Франческо заявил, что узнал о назначении Паулу Фонсеки на пост наставника "волков" не от руководства римлян, а от своего друга - итальянского тренера Антонио Конте, сообщил легендарный форвард сборной Италии на своей пресс-конференции.

"Я решил не лететь в Лондон на встречу с Фонсекой. Во-первых, представители клуба предупредили меня об этом мероприятии только за два дня. Во-вторых, они выбрали тренера, не посоветовавшись со мной. Вот представьте: я звоню Антонио Конте, а он мне рассказывает, что Рома договорилась с Фонсекой. Я выглядел как посмешище, - цитирует экс-капитана Giallorossi Sport Mediaset.

"Фонсека не был моим выбором. Я поддерживал кандидатуру Конте. Именно он смог бы изменить все здесь и сейчас. Если бы решили пригласить Антонио - я бы остался.

Нет сомнений, что Фонсека - сильный тренер. Он хорошо зарекомендовал себя в "Шахтере". Но сейчас в клубе ужасная атмосфера, он не должен был сюда приезжать", - отметил Тотти.

Добавим, 17 июня Франческо покинул пост технического директора "Ромы" из-за разногласий с руководством клуба.

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