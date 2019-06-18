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Зинченко посетил Москву

Александр Зинченко проводит отпуск.

Александр Зинченко
Фото: EPA/UPG
Александр Зинченко
Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся сейчас в отпуске, посетил Москву.

Сразу несколько пользователей Instagram опубликовали фото с хавбеком возле спортивной арены "Лужники".

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