Главная — Спорт — 18 июня 2019, 11:25 Зинченко посетил Москву Александр Зинченко проводит отпуск. Facebook Twitter Фото: EPA/UPG Александр Зинченко Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся сейчас в отпуске, посетил Москву. Сразу несколько пользователей Instagram опубликовали фото с хавбеком возле спортивной арены "Лужники". Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter Темы: ФК Манчестер Сити, Александр Зинченко (футболист) Facebook Twitter