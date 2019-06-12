Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила о краже его адвокатом главных улик

Модель Наджила Триндад Мендес де Соуза, которая обвиняет Неймара в изнасиловании, заявила, что у нее пропали главные улики на футболиста "Пари Сен-Жермен", сообщает L’Equipe.

Девушка считает, что ее адвокат Данило Гарсия де Андраде и является тем самым человеком, который украл ее планшет с доказательствами вины бразильца, отмечает издание.

Сообщается, что модель написала на юриста заявление.

В свою очередь, Гарсия, в ответ на обвинения, заявил, что отказывается от защиты де Соузы.

"Она сказала, что отследила свой планшет по GPS и нашла его в моем офисе. Мой клиент занимает позицию, полностью противоречащую этике, здравому смыслу и истине. Если бы у меня был этот планшет, я бы с радостью передал его полиции, чтобы усилить ее позицию как жертвы", - цитирует адвоката издание.

Напомним, Неймара обвинили в изнасиловании. Девушка обратилась в полицию Сан-Паулу. По ее словам, инцидент произошел в парижском отеле Sofitel Paris 15 мая.