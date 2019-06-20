На проходящем в Бразилии Копа Америка-2019 состоялись матчи второго тура группового этапа.

В группе В один из фаворитов турнира – сборная Аргентины встречалась с командой Парагвая и вновь разочаровала.

Ведомые Лионелем Месси двукратные чемпионы мира в первом тайме не создали ни одного голевого момента у ворот парагвайцев.

В свою очередь, Guaraní усилиями Ричарда Санчеса реализовали свой первый шанс 0:1.

С выходом на поле во второй половине встречи Серхио Агуэро игра La Albiceleste в атаке несколько преобразилась. К тому же пришла помощь откуда не ждали – судья с помощью VAR углядел игру рукой парагвайского игрока в собственной штрафной площади и на 57-й минуте назначил пенальти, реализованный Месси 1:1.

Через 5 минут рефери указал на точку уже в противоположной штрафной. Однако игрок киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, арендованный "Сантосом", не смог переиграть Франко Армани.

После двух туров в группе В сборная Аргентины с одном очком еще больше увязла на последнем месте в турнирной таблице и вообще рискует не выйти в плей-офф.

В заключительном матче аргентинцы встречаются с Катаром (1 очко), а парагвайцы (2 очка) встретятся с досрочным победителем группы - командой Колумбии (6 очков).