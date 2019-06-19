Центральный защитник "Шахтера" перешел в московское "Динамо"

Центральный защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо", сообщает официальный сайт москвичей.

Игрок подписал трехлетний контракт.

Напомним, "Шахтеру" и 26-летнему защитнику никак не удавалось договориться о лонгировании контракта и Ордец покинул "Шахтер" в статусе свободного агента.

По информации источника, по условиям контракта Ордец будет зарабатывать в российском клубе 1 млн евро в год плюс бонусы. Примечательно, что в "Шахтере" он зарабатывал не больше 400 тыс. евро.

Отметим, после трансфера зимой Ярослава Ракицкого в санкт-петербургский "Зенит" на позиции центрального защитника в "Шахтере" играют Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов и Валерий Бондаренко.

Также ранее стало известно, что защитник "Шахтера" Олег Данченко подписал 4-летний контракт с казанским "Рубином".

Ордец является воспитанником "Шахтера". За основную команду стал выступать с сезона 2013/2014. В составе сборной Украины провел 12 матчей, забил 1 мяч.

Московское "Динамо" в прошлом розыгрыше Российской Премьер-лиги финишировало на 12-й позиции.