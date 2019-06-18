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Соперник по финалу НБА выкупил полосу в канадской газете для поздравления "Торонто Рэпторс" с чемпионством

Джентльменский акт от "Голден Стэйт Уорриорз".

Соперник по финалу НБА выкупил полосу в канадской газете для поздравления "Торонто Рэпторс" с чемпионством
"Голден Стэйт"
Фото: EPA/UPG

"Голден Стэйт Уорриорз" оригинальным образом поздравил своего соперника по финалу НБА - "Торонто Рэпторс" с первым в истории канадского клуба чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

"Голден Стэйт" поздравляет "Торонто Рэпторс" с их историческим достижением и прибытием чемпионского трофея в город Торонто", - гласит подпись под фотографией в газете, на котором защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри обнимает своего коллегу по амплуа из "Торонто" Кайла Лоури.

Напомним, в 6-м матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стэйт" 114:110, выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

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