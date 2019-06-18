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"Манчестер Юнайтед" предлагает Погба астрономическую зарплату, - Daily Mail

Полмиллиона фунтов в неделю может заинтриговать кого угодно.

"Манчестер Юнайтед" предлагает Погба астрономическую зарплату, - Daily Mail
Поль Погба
Фото: УЕФА

"Манчестер Юнайтед" всерьез намерен удержать на "Олд Траффорд" своего лидера Поля Погба.

Для чего чемпиону мира в составе сборной Франции готовят новый контракт, по которому его зарплата в клубе может достигать 500 тыс. фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.

Напомним, французским хавбеком активно интересуются два европейских гранда – "Реал" и "Ювентус".

Однако "красные дьяволы" не готовы рассматривать предложение других клубов по Погба меньше, чем за 160 млн фунтов.

В прошлом сезоне француз принял участие в 47 матчах команды во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 11 ассистов.

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