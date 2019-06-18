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Матч 1/8 финала Кубка Макао между командами "Так Чун Ка И" и "Ган Сай", который состоялся накануне на стадионе "Линь Фонг", завершился с удивительным счетом 21:18, сообщает scmp.com.

В матче забивали даже вратари, которые к своим прямым обязанностям относились "спустя рукава", не реагируя на удары в свои ворота.

При этом футболисты аплодировали соперникам, когда они забивали голы в их ворота, отмечает издание.

Таким образом команды выразили протест против решения Футбольной ассоциации Макао снять национальную команду из отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Полиция Макао уже начала расследование по факту скандального матча.

Отметим, сборная Макао должна была играть ответный матч отбора ЧМ-2022 против команды Шри-Ланки на выезде. Однако Футбольная ассоциация запретила футболистам отправиться на матч с островным государством по соображениям безопасности и потребовала провести поединок на нейтральной территории. Протест был отклонен.

Недавно в Шри-Ланке состоялись террористические атаки, в результате которых 250 человек погибли и 500 получили ранения.

В свою очередь, футболисты сборной Макао заявили, что готовы играть на Шри-Ланке и сообщили, что не несут ответственность за решение Футбольной ассоциации страны. Капитан команды Николас Торрао обратился в ФИФА и АФК с просьбой перенести игру против Шри-Ланки.

Добаим, что в первом матче Макао оказался сильнее Шри-Ланки (1:0).

Ответный поединок на Шри-Ланке должен был состояться 11 июня.