Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
Вера в одиночество
Вера в одиночество
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
ГлавнаяСпорт

В Кубке Макао команды, протестуя против снятия сборной с отбора на ЧМ-2022, забили 39 голов в одном матче

Рекорд результативности команд Hang Sai и Tak Chun Ka I вряд ли кому-то удастся превзойти.

Фото: Твиттер
Матч 1/8 финала Кубка Макао между командами "Так Чун Ка И" и "Ган Сай", который состоялся накануне на стадионе "Линь Фонг", завершился с удивительным счетом 21:18, сообщает scmp.com.

В матче забивали даже вратари, которые к своим прямым обязанностям относились "спустя рукава", не реагируя на удары в свои ворота.

При этом футболисты аплодировали соперникам, когда они забивали голы в их ворота, отмечает издание.

Таким образом команды выразили протест против решения Футбольной ассоциации Макао снять национальную команду из отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Полиция Макао уже начала расследование по факту скандального матча.

Отметим, сборная Макао должна была играть ответный матч отбора ЧМ-2022 против команды Шри-Ланки на выезде. Однако Футбольная ассоциация запретила футболистам отправиться на матч с островным государством по соображениям безопасности и потребовала провести поединок на нейтральной территории. Протест был отклонен.

Недавно в Шри-Ланке состоялись террористические атаки, в результате которых 250 человек погибли и 500 получили ранения.

В свою очередь, футболисты сборной Макао заявили, что готовы играть на Шри-Ланке и сообщили, что не несут ответственность за решение Футбольной ассоциации страны. Капитан команды Николас Торрао обратился в ФИФА и АФК с просьбой перенести игру против Шри-Ланки.

Добаим, что в первом матче Макао оказался сильнее Шри-Ланки (1:0).

Ответный поединок на Шри-Ланке должен был состояться 11 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также