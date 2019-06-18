Фото: EPA/UPG Джеймс Мэддисон

Полузащитник "Лестера" и молодежной сборной Англии Джеймс Мэддисон рассказал, что на молодежном чемпионате Европы он будет играть в специальных бутсах с изображением девочки Софи Тейлор, которая в январе умерла от рака кости.

Мэддисон с 2016 по 2018 год выступал за "Норвич Сити". В это время футболист подружился с девочкой, которая боролась с тяжким недугом. Она стала талисманом "Норвича". Сам Мэддисон навещал ее в больнице и сопровождал на матчах "Лестера" и бывшего клуба.

"Невероятно особенные футбольные бутсы, которые я надену во время чемпионата Европы. Мой лучший друг всегда со мной", - написал Мэддисон в своем Инстаграме.

Отметим, свой первый матч на турнире англичане проведут сегодня против своих французских сверстников. Начало поединка – в 22:00.