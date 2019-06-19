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Экс-президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Мишель Платини отрицает правонарушения.

Экс-президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи
Мишель Платини
Фото: EPA/UPG

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции без предъявления обвинения, сообщает AFP.

"Платини уже свободен. Слишком много шума на пустом месте", - цитирует издание адвоката француза Уильяма Бурдона.

Напомним, экс-функционер был задержан вчера по подозрению в коррупции в связи с выбором проведения Чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сообщается, что слушания по делу продолжались нескольких часов.

Также отмечается, что изначально Платини проходил по делу в качестве свидетеля. Однако, когда француз прибыл в офис полиции, он был задержан.

Кроме того, утверждается, что чемпион Европы-84 в составе сборной Франции отрицает правонарушения, и в заявлении его представителей говорится, что факты дела "ему неизвестны".

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