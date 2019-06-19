К счастью, высота была небольшая.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада. "Блюз" отмечали первую в истории победу в Кубке Стэнли, Барбашеву подняться помог один из охранников.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP — Josh Hyman 🏆 (@joshhymanNHL) 18 июня 2019 г.

В чемпионском параде приняли участие около 500 тысяч человек.

В 80 матчах регулярного сезона НХЛ Барбашев набрал 26 (14+12) очков. В 25 играх плей-офф он записал на свой счет 6 (3+3) очков.

В финальной серии "Блюз" обыграли "Бостон Брюинз" 4:3.

Напомним, еще один российский хоккеист "Сент-Луис Блюз" - Владимир Тарасенко положил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына.

"С