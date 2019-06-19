Горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова
Горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
ГлавнаяСпорт

Российский хоккеист "Сент-Луис Блюз" упал с пожарной машины во время чемпионского парада

К счастью, высота была небольшая.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада. "Блюз" отмечали первую в истории победу в Кубке Стэнли, Барбашеву подняться помог один из охранников.

В чемпионском параде приняли участие около 500 тысяч человек.

В 80 матчах регулярного сезона НХЛ Барбашев набрал 26 (14+12) очков. В 25 играх плей-офф он записал на свой счет 6 (3+3) очков.

В финальной серии "Блюз" обыграли "Бостон Брюинз" 4:3.

Напомним, еще один российский хоккеист "Сент-Луис Блюз" - Владимир Тарасенко положил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также