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"Ливерпуль" получил за сезон более 250 млн фунтов призовых

Это рекордный показатель для английских клубов.

"Ливерпуль" получил за сезон более 250 млн фунтов призовых
Ливерпуль
Фото: EPA/UPG

По итогам этого сезона "Ливерпуль" заработал более 250 млн фунтов в качестве призовых, что прежде не удавалось ни одному английскому клубу, сообщает FAPL.ru.

В сезоне 2018/19 подопечные Юргена Клоппа до последнего тура сражались за титул Английской Премьер-Лиги, финишировав вторыми, а также выиграли Лигу Чемпионов.

В качестве своей доли от продажи телевизионных прав в Британии и за рубеж, а также от рекламы "красные" получили внушительные 152.43 млн. фунтов - больше всех в высшем английском дивизионе.

А победа над "Тоттенхэмом" в финальном матче ЛЧ (2:0) позволила добавить к этой сумме еще 98.5 млн. фунтов в качестве призовых за выступление на европейской арене.

Таким образом, суммарные призовые "Ливерпуля" за этот сезон составили 250.9 млн. фунтов - минимум на 15 млн. фунтов больше, чем у любого другого клуба АПЛ.

Фото: fapl.ru

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