Фаны сборной Бразилии не хотят видеть в своей команде трех экс-игроков "Шахтера" на Копа Америка

Болельщики "селесао" против участия в турнире Дугласа Косты, Виллиана и Фернандиньо.

Авторитетный бразильский ресурс Globoesporte.com проводит опрос среди читателей на предмет участия футболистов национальной сборной на Копа Америка-2019.

Респондентов просят назвать футболистов, которых они бы хотели видеть в составе "селесао" на главном континентальном турнире.

Любопытно, что абсолютный лидер команды последних лет Неймар не попал даже в десятку (11-е место).

Не пользуются популярностью у бразильской торсиды и бывшие футболисты "Шахтера" Дуглас Коста, Виллиан и Фернандиньо, которым и вовсе не нашлось места в списке из 23. Коста располагается на 25 месте, Фернандиньо – 36, Виллиан – 38.

В число 50 не вошел нынешний игрок "горняков" Тайсон.

Отметим, что больше всех в команде хотят видеть игрока "Барселоны" Артура.