Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяСпорт

Фаны сборной Бразилии не хотят видеть в своей команде трех экс-игроков "Шахтера" на Копа Америка

Болельщики "селесао" против участия в турнире Дугласа Косты, Виллиана и Фернандиньо.

Фаны сборной Бразилии не хотят видеть в своей команде трех экс-игроков "Шахтера" на Копа Америка
Сборная Бразилии
Фото: EPA/UPG

Авторитетный бразильский ресурс Globoesporte.com проводит опрос среди читателей на предмет участия футболистов национальной сборной на Копа Америка-2019.

Респондентов просят назвать футболистов, которых они бы хотели видеть в составе "селесао" на главном континентальном турнире.

Любопытно, что абсолютный лидер команды последних лет Неймар не попал даже в десятку (11-е место).

Не пользуются популярностью у бразильской торсиды и бывшие футболисты "Шахтера" Дуглас Коста, Виллиан и Фернандиньо, которым и вовсе не нашлось места в списке из 23. Коста располагается на 25 месте, Фернандиньо – 36, Виллиан – 38.

В число 50 не вошел нынешний игрок "горняков" Тайсон.

Отметим, что больше всех в команде хотят видеть игрока "Барселоны" Артура.

Фото: globoesporte.globo.com
Напомним, в четырех матчах Чемпионата мира-2018 Неймар пролежал на газоне 4% игрового времени.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также