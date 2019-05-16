Игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом Украины в 2018-м году

30-летний атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос был признан лучшим футболистом Украины 2018 года.

Торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины" состоялась на "Славутич-Арене" в Запорожье перед началом финального матча за Кубок страны.

Награждение должно было пройти еще в декабре 2018-го, однако, тогда в Украине действовало военное положение, и церемония была отложена на неопределенный срок.

Марлос становится победителем премии второй год кряду.

"Я счастлив и горд, что становлюсь победителем в номинации второй раз подряд. Для меня очень важно, что это признание не только журналистов, но и тренеров и футболистов украинских клубов. Хочу поблагодарить всех. Для меня это большая честь!", - отметил Марлос.

Добавим, что победителя в номинации определяли эксперты, тренеры и игроки.

Напомним, номинацию "Лучший тренер" выиграл наставник "Зари" Юрий Вернидуб.