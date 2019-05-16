Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
ГлавнаяСпорт

Игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом Украины в 2018-м году

Марлос получил награду перед финалом Кубка Украины.

Игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом Украины в 2018-м году
Марлос
Фото: ФК "Шахтер"

30-летний атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос был признан лучшим футболистом Украины 2018 года.

Торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины" состоялась на "Славутич-Арене" в Запорожье перед началом финального матча за Кубок страны.

Награждение должно было пройти еще в декабре 2018-го, однако, тогда в Украине действовало военное положение, и церемония была отложена на неопределенный срок.

Марлос становится победителем премии второй год кряду.

"Я счастлив и горд, что становлюсь победителем в номинации второй раз подряд. Для меня очень важно, что это признание не только журналистов, но и тренеров и футболистов украинских клубов. Хочу поблагодарить всех. Для меня это большая честь!", - отметил Марлос.

Добавим, что победителя в номинации определяли эксперты, тренеры и игроки.

Напомним, номинацию "Лучший тренер" выиграл наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также