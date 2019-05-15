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Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VAR

За подобные просьбы арбитры будут наказывать игроков желтыми карточками.

Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VAR
Фото: Daily Express

Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к арбитру по поводу просмотра VAR, сообщает Daily Mail.

За жест, обозначающий VAR, игроки будут получать желтые карточки, отмечает издание.

Добавим, что система видеоповторов появится в АПЛ уже со следующего сезона (в нынешнем сезоне VAR применяли на некоторых кубковых матчах).

Однако, исходя из опыта в других футбольных лигах, где VAR уже используется, руководство АПЛ усмотрело, что футболисты часто обращаются к судье по поводу просмотра того или иного эпизода, что негативно сказывается, как на динамике поединка, так и на эмоциональном состоянии судей.

И в Англии решили несколько снизить давления на арбитра, запретив игрокам обращаться к ним с подобным обращением.

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