Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VAR

Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к арбитру по поводу просмотра VAR, сообщает Daily Mail.

За жест, обозначающий VAR, игроки будут получать желтые карточки, отмечает издание.

Добавим, что система видеоповторов появится в АПЛ уже со следующего сезона (в нынешнем сезоне VAR применяли на некоторых кубковых матчах).

Однако, исходя из опыта в других футбольных лигах, где VAR уже используется, руководство АПЛ усмотрело, что футболисты часто обращаются к судье по поводу просмотра того или иного эпизода, что негативно сказывается, как на динамике поединка, так и на эмоциональном состоянии судей.

И в Англии решили несколько снизить давления на арбитра, запретив игрокам обращаться к ним с подобным обращением.