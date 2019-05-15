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Промоутеры Ломаченко и Кэмпбелла согласовали дату объединительного боя за три чемпионских пояса

Объединительный бой за пояса назначили на 31 августа.

Промоутеры Ломаченко и Кэмпбелла согласовали дату объединительного боя за три чемпионских пояса

Определилась дата проведения объединительного боя за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО). Об этом сообщает ESPN.

Промоутеры боксеров Боб Арум и Эдди Хирн сумели договориться между собой - встреча состоится 31 августа в Лондоне

Спорткомплекс не называется, но прогнозируется, что бой состоится на олимпийской арене О2, которая вмещает 20 тысяч зрителей.

Стороны все еще находятся на стадии переговоров.

Напомним, потенциальный соперник Ломаченко отказался от чемпионского титула WBC, однако он допускает возвращение в легкий вес ради боя с украинцем.

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