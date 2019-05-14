Ломаченко пополам делит свои гонорары с тренером, - СМИ

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) делит свои гонорары со своим тренером в соотношении 50 на 50, сообщает Sport Arena.

Многие знают, что по совместительству тренером чемпиона является его отец – Анатолий Николаевич.

При этом в иерархии профессионального бокса совсем другая градация. Обычно тренер чемпиона получает 10 процентов с гонораров своего подопечного, отмечает издание.

Системы же 50 на 50 в профессиональном боксе – это нонсенс.

С другой стороны, Ломаченко-старший занимался воспитанием сына с 6 лет и его роль в том, что Василий сейчас является одним из лучших боксеров современности основополагающая.

По информации издания, именно Ломаченко-младший инициировал подобное разделение "призового фонда" в отношение боксер-тренер и пока что не намерен отказываться от него.

За свой следующий бой против Люка Кембэлла украинец может заработать 3 млн дол. Но после выплаты налогов и процентов своей промоутерской компании Top Rank, менеджеру Эгису Климасу и команде - остается меньше половины. Дальше эти деньги делятся между отцом и сыном в равных долях.

Фактически, Василий получает только 25 процентов от суммы гонорара.