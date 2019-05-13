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"Ливерпуль" установил уникальный анти/рекорд чемпионатов Англии

"Красные" лишь один раз проиграли в первенстве.

Болельщики &quot;Ливерпуля&quot; благодарны команде за сезон
Фото: EPA/UPG
Болельщики "Ливерпуля" благодарны команде за сезон
Накануне завершился розыгрыш Английской Премьер-Лиги.

Чемпионом второй год подряд стал "Манчестер Сити", набравший 98 очков. На одно очко меньше в активе занявшего второе место "Ливерпуля".

При этом подопечные Юргена Клоппа проиграли в нынешнем сезоне лишь один раз в АПЛ – это случилось как раз в выездном поединке против "Манчестер Сити" в январе этого года (1:2).

Таким образом, Ливерпуль стал первой командой в истории чемпионатов Англии, проигравшей всего один раз в сезоне и не выигравшей чемпионство.

Отметим, что чемпион проиграл четыре матча в АПЛ, но у дружины Хосепа Гвардиолы всего две ничьи, в то время как у "Ливерпуля" их семь.

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