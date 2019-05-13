Фото: EPA/UPG Аякс

В предпоследнем туре голландской Эредивизи "Аякс" на своем поле не оставил шансов "Утрехту" 4:1.

В параллельной игре "ПСВ Эйндховен" на выезде проиграл "АЗ Алкмаару" 0:1, что дало возможность амстердамцам единолично возглавить турнирную таблицу, на 3 очка опережая ПСВ.

Подопечные Эрика тен Хага не преминули воспользоваться представившейся ситуацией и отпраздновали чемпионство на родной "Йохан Кройф Арене" вместе с фанатами.

С учетом того, что формально они еще не стали чемпионами и чисто математически их могут обойти конкуренты из Эйндховена.

Однако, на это шансов немного. В первенстве Нидерландов первый показатель при равенстве очков - разница мячей. У столичного клуба разница забитых и пропущенных мячей на 14 лучше, чем у ПСВ.