ПСЖ готов заплатить 210 млн евро за трех игроков "Реала", - СМИ

Возвращение Зинедина Зидана на командный мостик "Реала" изначально предполагал реконструкцию команды с целью свергнуть с национального трона "Барселону".

Заметим, несмотря на успехи "бланкос" на международной арене, клуб с "Сантьяго Бернабеу" лишь дважды за 11 последних лет был чемпионом Испании – в 2012 году при Жозе Моуриньо и в 2017, собственно, при ZZ.

Модернизация состава предполагает естественное расставание с некоторыми футболистами.

Зидан уже высказал сомнение в сохранении места в составе некоторых игроков.

Наряду с голкипером Кейлором Навасом французский специалист готов расстаться с Тони Кроосом, Иско и Гаретом Бэйлом, сообщает Le Parisien.

В тоже время, руководство "Пари Сен-Жермен" нынешним летом также предполагает косметическое "перевооружение".

К уходящему Адриану Рабьо потенциально могут добавится Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани, отмечает издание.

В сложившейся ситуации ПСЖ планирует заплатить 210 млн евро за Крооса, Иско и Бэйла, с учетом их потенциальной стоимости, соответственно 80 60 и 70 млн евро.