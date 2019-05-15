Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ

Украинский футбольный клуб "Львов", занимающий в настоящее время 6-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, может прекратить свое существование. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе FootballHub.

"Мне известно, что руководство ФК "Львов" понемногу начинает терять интерес к львовскому клубу. Определенные менеджеры пришли и нарисовали перспективы: привозить бразильцев, потом продавать их украинским грандам, зарабатывать деньги, играть в еврокубках. Ни у ФК "Львов", ни у "Вереса", а это одно и то же, сейчас таких перспектив нет. Ни один бразилец, который прошел этот "Шахтер" для бедных, не имеет никаких шансов зацепиться в украинских грандах.

Уже ходят слухи, что собираются закрывать этот проект или передавать его в какие-то другие руки. Уже сейчас идет поиск потенциальных инвесторов, которые могли бы вложиться в этот клуб. Но перспектив у ФК "Львов" нет. Футбольная школа клуба принадлежит совсем другому человеку, который давно этим занимается. Это Роман Евгеньевич Михайлов. Он будет заниматься этими детьми. Там перспектива для украинских футболистов еще есть", - отметил Цыганык.

Напомним, летом прошлого года один из отечественных грандов - ФК "Днепр" прекратил свое существование как профессиональный клуб.

Добавим, что в апреле ФК "Львов" объявил о расторжении контракта с главным тренером Юрием Бакаловым.