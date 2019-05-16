Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
ГлавнаяСпорт

В Украине определили лучшего футбольного тренера 2018 года, и это не Фонсека

Юрий Вернидуб одержал победу в номинации проекта "Футбольные звезды Украины 2018".

В Украине определили лучшего футбольного тренера 2018 года, и это не Фонсека
Юрий Вернидуб
Фото: ФК "Заря"

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб был признан лучшим тренером 2018 года в Украине. Он получил эту награду на церемонии "Футбольные звезды Украины".

Свою награду специалист одержал перед финальным поединком Кубка Украины в Запорожье.

Награждение должно было пройти еще в декабре 2018-го, однако, в конце года в Украине было введено военное положение и церемония была отложена на неопределенный срок.

Такую награду Вернидуб получил уже во второй раз в карьере. Ранее наставник "Зари" признавался лучшим в 2016 году.

Добавим, что победителя в номинации определяли эксперты, тренеры и игроки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также