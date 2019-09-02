Накануне в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги лидер чемпионата – "Ливерпуль" на "Терф Мур" одержал довольно комфортную победу над "Бернли" 3:0.

Эта победа стала для "красных" 13-й подряд в АПЛ, что является новым клубным рекордом.

"До матча я не знал, что у нас 12 побед подряд, но теперь их 13. После международного перерыва наших парней ждет "Ньюкасл". Все мы хотим, чтобы они вернулись здоровыми, потому что нас ждет невероятно насыщенный отрезок из пяти выездных и одного домашнего матчей", - цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа fapl.ru.

"Нам придется много путешествовать и сделать много вещей, но если мы будем играть, как сегодня, с этим же настроем, у нас хорошие шансы развить свою победную серию", - отметил немецкий специалист.