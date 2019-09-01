Гонщик Ferrari Шарль Леклер одержал первую победу в Формуле-1, выиграв Гран-При Бельгии на легендарной трассе Спа-Франкоршамп.

Фото: EPA/UPG

Монегаск стартовал с поул-позишн и сохранил лидерство в первом повороте. Во время волны пит-стопов Леклер на время откатился на четвертую позицию, но потом вернулся в лидеры и сохранил первое место до финиша.

Леклер стал 108-м гонщиком и первым монегаском, побеждавшим на этапах Формулы-1. Он выступает в "Королевских гонках" второй сезон, до сих пор его лучшим результатом было второе время на Гран-При Австрии.

Вторым на финиш с отставанием 0,981 секунды приехал действующий чемпион мира и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон на Mercedes.

Третьим стал еще один гонщик Mercedes Валттери Боттас. Следом за ним финишировал другой гонщик Ferrari Себастьян Феттель, а замкнул топ-5 новичок Red Bull Racing Алекс Албон.

Также в очках приехали Серхио Перес (Racing Point), Даниил Квят (Toro Rosso), Нико Хюлькенберг (Renault), Пьер Гасли (Toro Rosso) и Лэнс Стролл (Racing Point).

После 13 этапов лидерство в чемпионате удерживает Хэмилтон, у него 268 очков. Вторым с 203 очками идет Боттас. У Макса Ферстаппена 181 очко, у Феттеля - 169, у Леклера - 157.

Следующая гонка состоится 8 сентября в Италии.