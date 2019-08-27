5-кратный чемпион MotoGP вызвал на дуэль 5-кратного чемпиона Формулы-1

5-кратный чемпион MotoGP Марк Маркес надеется сразиться с 5-кратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном в очной дуэли на трассе, предложив гонщику Mercedes помериться силами как на байке, так и на болиде.

Фото: EPA/UPG Марк Маркес

"Конечно, это было бы интересно. Один на один, сначала на машине Формулы-1, а потом на мотоциклах, ведь я знаю, что на них он тоже ездит, – цитирует одного из самых успешных гонщиков в истории мотоспорта f1news.ru. – Мы с ним иногда общаемся через социальные сети, и я знаю, что он гоняет на мотоциклах, причём неплохо. Так что я бы с удовольствием с ним встретился", - отметил без пяти минут 6-кратный чемпион MotoGP

"Я участвовал в тестах на Red Bull Ring и ездил на машине Toro Rosso. Тот опыт мне очень понравился. Я проехал 40 кругов, это были настоящие тесты. Скорость у меня была, но не хватает опыта. Я знал конфигурацию трассы, хотя сложнее всего мне было разобраться в точках торможения и использовании прижимной силы.

На обычной трассе машину Формулы 1 ещё можно пилотировать, можно найти предел возможного, а вот в центре города, например, в Монако, это уже труднее", - заявил гонщик Repsol Honda Team.

После 11 этапов сезона Маркес с солидным отрывом в 58 очков лидирует в личном зачёте MotoGP.

Фото: EPA/UPG Льюис Хэмилтон

В свою очередь, Хэмилтон после 12 этапов на 62 очка опережает ближайшего соперника, которым является партнер по команде Валттери Боттас.