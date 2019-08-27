5-кратный чемпион MotoGP вызвал на дуэль 5-кратного чемпиона Формулы-1

5-кратный чемпион MotoGP Марк Маркес надеется сразиться с 5-кратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном в очной дуэли на трассе, предложив гонщику Mercedes помериться силами как на байке, так и на болиде.
"Я участвовал в тестах на Red Bull Ring и ездил на машине Toro Rosso. Тот опыт мне очень понравился. Я проехал 40 кругов, это были настоящие тесты. Скорость у меня была, но не хватает опыта. Я знал конфигурацию трассы, хотя сложнее всего мне было разобраться в точках торможения и использовании прижимной силы.
На обычной трассе машину Формулы 1 ещё можно пилотировать, можно найти предел возможного, а вот в центре города, например, в Монако, это уже труднее", - заявил гонщик Repsol Honda Team.
После 11 этапов сезона Маркес с солидным отрывом в 58 очков лидирует в личном зачёте MotoGP.