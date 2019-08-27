Первая и вторая ракетки Украины, соответственно, Элина Свитолина и Даяна Ястремская успешно преодолели данную стадию турнира.
Элина в двух сетах оказалась сильнее американки Уитни Осигве 6:1, 7:5.
Матч длился 1 час 16 минут.
В следующем раунде Свитолина выйдет на корт против экс-первой ракетки мира Винус Уильямс (США).
Во втором круге Ястремская встретится с 71-й ракеткой мира Ребеккой Петерсон (Швеция).
Сороковая ракетка мира и третий номер Украины снялась с турнира из-за травмы локтя.
Напомним, по этой же причине Леся снялась две недели назад с престижного турнира в Торонто.