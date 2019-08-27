Фото: EPA/UPG Элина Свитолина

На хардовых кортах "Флешинг Мидоуз" в Нью-Йорке состоялись матчи 1-го раунда 139-го по счету US Open

Первая и вторая ракетки Украины, соответственно, Элина Свитолина и Даяна Ястремская успешно преодолели данную стадию турнира.

Элина в двух сетах оказалась сильнее американки Уитни Осигве 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 16 минут.

В следующем раунде Свитолина выйдет на корт против экс-первой ракетки мира Винус Уильямс (США).

В свою очередь, победа Даяне далась сложнее. Матч против представительницы Румынии Моники Никулеску длился почти 2 часа и завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу нашей теннисистки.

Во втором круге Ястремская встретится с 71-й ракеткой мира Ребеккой Петерсон (Швеция).

Еще одна представительница Украины на турнире - Леся Цуренко не сможет продолжить выступать на US Open.

Сороковая ракетка мира и третий номер Украины снялась с турнира из-за травмы локтя.

Напомним, по этой же причине Леся снялась две недели назад с престижного турнира в Торонто.