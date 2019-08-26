В матче против севильцев круглую цифру отметил защитник каталонцев Жерар Пике.
Воспитанник футбольной академии "Барселоны", в которую он поступил в 1997 году, в возрасте 10 лет, сыграл свой 500-й матч в составе каталонцев, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
В составе "Барселоны" Пике завоевал 29 трофеев, среди которых 3 Лиги Чемпионов и 8 чемпионских титулов в Ла Лиге.
5⃣0⃣0⃣ Official matches for @3gerardpique with Barça.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 августа 2019 г.
Legend 💙❤ pic.twitter.com/R7TQy7owI1
Кроме того, чемпион мира-2010 и чемпион Европы-2012 является обладателем кубка Лиги Чемпионов-2008 в составе "Манчестер Юнайтед".