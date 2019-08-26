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В матче второго тура Ла Лиги "Барселона" на родном "Ноу Камп" разобралась с "Бетисом" 5:2.

В матче против севильцев круглую цифру отметил защитник каталонцев Жерар Пике.

Воспитанник футбольной академии "Барселоны", в которую он поступил в 1997 году, в возрасте 10 лет, сыграл свой 500-й матч в составе каталонцев, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

В составе "Барселоны" Пике завоевал 29 трофеев, среди которых 3 Лиги Чемпионов и 8 чемпионских титулов в Ла Лиге.

Кроме того, чемпион мира-2010 и чемпион Европы-2012 является обладателем кубка Лиги Чемпионов-2008 в составе "Манчестер Юнайтед".