Триумфатор поединка

Во втором туре испанской Ла Лиги "Барселона" на "Ноу Камп" принимала "Бетис" и, несмотря на то, что открыли счет футболисты из Севильи (Набиль Фекир, 15), "блаугранас" добились крупной победы 5:2.

У победителей дублем отметился Антуанн Гризманн, для которого этот матч был дебютным в составе каталонцев на "Ноу Камп".

Особенно эффектным вышел второй гол француза (на 2:00 обзора поединка).

Стоит отметить, что "Барса" лишь на 140-й минуте со старта чемпионата впервые вышла вперед в матче Ла Лиги – поединок первого тура чемпион проиграл в Бильбао "Атлетику" 0:1, а в матче на "Ноу Камп" Гризманн своим вторым голом вывел хозяев вперед лишь на 50-й минуте.

Добавим, что Лионель Месси и Луис Суарес наблюдали за матчем с трибун.