У победителей дублем отметился Антуанн Гризманн, для которого этот матч был дебютным в составе каталонцев на "Ноу Камп".
Особенно эффектным вышел второй гол француза (на 2:00 обзора поединка).
Стоит отметить, что "Барса" лишь на 140-й минуте со старта чемпионата впервые вышла вперед в матче Ла Лиги – поединок первого тура чемпион проиграл в Бильбао "Атлетику" 0:1, а в матче на "Ноу Камп" Гризманн своим вторым голом вывел хозяев вперед лишь на 50-й минуте.
Добавим, что Лионель Месси и Луис Суарес наблюдали за матчем с трибун.