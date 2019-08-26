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Луческу негативно высказался относительно роста профессионализма украинских молодых футболистов

В Украине после 19 лет у игроков профессионализм идет на спад.

Луческу негативно высказался относительно роста профессионализма украинских молодых футболистов
Мирча Луческу и Андрей Шевченко
Фото: Евгений Кравс

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу, на примере хавбека донецкой команды Виктора Коваленко, сообщил о способности украинской молодежи прогрессировать.

"Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола - что случается с игроками в период от 19 до 21 года", - заявил румынский специалист в эфире программы "Профутбол".

"Когда-то говорил, что Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге Чемпионов.

Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад", - отметил экс-главный тренер сборной Турции.

"Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования. Уверен, он вырастет. Сначала в "Шахтере" был плеймейкером Жадсон, он ушел – пришел Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно было быть с Коваленко", – высказал свое мнение Луческу-старший.

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