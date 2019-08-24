Украинец провел на поле 55 минут в победном матче против "Уотфорда".

Украинский футболист Андрей Ярмоленко впервые после тяжелой травмы вышел в основе "Вест Хэма" в официальном матче.

Как сообщает SportArena, он провел на поле 55 минут в матче против "Уотфорда". Команда украинца отпраздновала победу со счетом 3:1.

Для украинца это первый выход в основном составе в стартовавшем сезоне - матч первого тура против "Манчестер Сити" (0:5) Ярмоленко пропустил, а в игре второго тура против "Брайтона" (1:1) вышел на замену на 77-й минуте.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года, а в прошлом сезоне из-за травмы Ярмоленко сыграл лишь в 10 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.