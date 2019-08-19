"Горожане" не смогли выиграть у "Тоттенхэма".

Фото: EPA/UPG Зинченко в единоборстве с Эриком Ламела

Накануне в Английской Премьер-Лиге прошли матчи второго тура.

Чемпион страны – клуб "Манчестер Сити" принимал на родном "Этихад" финалиста последнего розыгрыша Лиги Чемпионов – "Тоттенхэм".

Яркий поединок завершился вничью 2:2.

При этом, подопечные Хосепа Гвардиолы забили на 90+3 минуте победный, казалось бы, гол.

Однако радость Габриэля Жезуса была преждевременной – VAR отменил гол бразильца.

Фото: EPA/UPG

Таким образом, на 24-м матче прервалась рекордная серия украинского легионера Александра Зинченко . Ранее в рамках чемпионата Англии Зинченко побеждал во всех матчах (23 из них 21 – в основе), в которых выходил на поле.

При этом, 8 побед одержано МС с участием украинца в позапрошлом сезоне, 14 - в прошлом и одна победа - в стартовом туре нынешнего сезона.

Добавим, что Александр провел один из худших своих поединков за "МанСити" за последнее время, выиграв лишь 38% единоборств.