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Прервалась уникальная рекордная серия Зинченко в "Манчестер Сити"

"Горожане" не смогли выиграть у "Тоттенхэма".

Зинченко в единоборстве с Эриком Ламела
Фото: EPA/UPG
Зинченко в единоборстве с Эриком Ламела
Накануне в Английской Премьер-Лиге прошли матчи второго тура.

Чемпион страны – клуб "Манчестер Сити" принимал на родном "Этихад" финалиста последнего розыгрыша Лиги Чемпионов – "Тоттенхэм".

Яркий поединок завершился вничью 2:2.

При этом, подопечные Хосепа Гвардиолы забили на 90+3 минуте победный, казалось бы, гол.

Однако радость Габриэля Жезуса была преждевременной – VAR отменил гол бразильца.

Фото: EPA/UPG
Таким образом, на 24-м матче прервалась рекордная серия украинского легионера Александра Зинченко. Ранее в рамках чемпионата Англии Зинченко побеждал во всех матчах (23 из них 21 – в основе), в которых выходил на поле. 

При этом, 8 побед одержано МС с участием украинца в позапрошлом сезоне, 14 - в прошлом и одна победа - в стартовом туре нынешнего сезона.

Добавим, что Александр провел один из худших своих поединков за "МанСити" за последнее время, выиграв лишь 38% единоборств.

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