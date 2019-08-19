Чемпион страны – клуб "Манчестер Сити" принимал на родном "Этихад" финалиста последнего розыгрыша Лиги Чемпионов – "Тоттенхэм".
Яркий поединок завершился вничью 2:2.
При этом, подопечные Хосепа Гвардиолы забили на 90+3 минуте победный, казалось бы, гол.
Однако радость Габриэля Жезуса была преждевременной – VAR отменил гол бразильца.
При этом, 8 побед одержано МС с участием украинца в позапрошлом сезоне, 14 - в прошлом и одна победа - в стартовом туре нынешнего сезона.
Добавим, что Александр провел один из худших своих поединков за "МанСити" за последнее время, выиграв лишь 38% единоборств.